Lokossa remercie Patrice Talon pour les actions menées

Le Chef de l’Etat Patrice Talon s’est rendu ce vendredi 27 novembre 2020 à Lokossa, département du Mono dans le cadre de sa tournée de reddition de compte.

A Lokossa, commune située au sud-ouest du Bénin, Patrice Talon a été accueilli dans une liesse populaire. La commune a bénéficié de plusieurs projets du PAG notamment l’aménagement et bitumage de la route Lokossa-Devé-Aplahoué-frontière Togo et le projet asphaltage qui a permis le bitumage et le pavage d’une vingtaine de rues.

Lokossa est aussi bénéficiaire de plusieurs projets qui impactent la vie des populations.

Selon le maire, Amavi Gervais Houenou Hounkpè « Lokossa peut revendiquer au regard des réalisations du gouvernement de Patrice Talon, le titre de commune visionnaire. La cité des Kotafon qui a porté son choix sur Patrice Talon au premier tour de l’élection présidentielle réclame la continuité des actions du président.

