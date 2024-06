Lokossa fait carton plein

Le stade de la ville de Lokossa a été témoin ce dimanche 02 juin 2024 du lancement officiel de la tournée gouvernementale de reddition de compte dans le département du #Mono.

La délégation conduite par le Ministre d’État chargé de l’Economie, des Finances et de la Coopération, Romuald WADAGNI était composée d’une forte représentation ministérielle et politique. Étaient présents : Le Ministre d’État chargé du Développement et de la Coordination de l’Action Gouvernementale, Abdoulaye Bio TCHANE, le Ministre de la Santé, Benjamin HOUNKPATIN, le Ministre de l’industrie et du commerce Alimatou Shadiya, ASSOUMAN, le Ministre des Sports, Benoît DATO, le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, chargé du Développement Durable, José TONATO, le Ministre de la Décentralisation et du Développement locale, Raphaël AKOTEGNON, des Préfets des Départements du Mono et du Couffo, des responsables des partis politiques de la mouvance, des députés, des cadres et élus de la localités, des têtes couronnées et d’une population fortement mobilisée. Plusieurs milliers personnes ont répondu présentes sous le chapiteau à l’appel des émissaires du Président Patrice TALON.

Au menu des échanges : Les huit 08 années de Gouvernance du Président #PatriceTALON

| Quelques images

2 juin 2024 par