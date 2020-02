Lokossa abrite les manifestations

La communauté internationale célèbre ce jeudi 13 février 2020, la journée mondiale de la radio. Au Bénin, c’est la ville de Lokossa qui accueille les manifestations de cette journée placée sous le thème « Nous sommes la radio, nous sommes la diversité ».

La cérémonie officielle d’ouverture rassemble les autorités de la ville de Lokossa, les présidents des associations de presse et également le président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin (FERCAB).

Pour cette édition de la journée mondiale de la radio, les 39 Radios de la FeRCAB diffusent un même programme en temps réel. Dans le cadre de cette commémoration, il est prévu entre autres le journal parlé en français et en langues nationales, des animations culturelles et des débats et tables rondes.

Selon Roland Alayé Adébayo, président de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin (FERCAB), « aucun développement des pays africains, aucun développement du Bénin ne pourra être opéré sans les radios communautaires, qui aujourd’hui constituent le média qui permet à tous les citoyens de donner de la voix ».

La FeRCAB a aussi associé les auditeurs à la célébration de la Journée Mondiale de la Radio avec la mobilisation organisée par le directeur de la Radio de Lokossa, qui accueille l’événement.

Un concert géant gratuit avec des passages des artistes modernes et traditionnels a eu lieu mercredi 11 février.

Les manifestations seront clôturées avec le bal de la journée mondiale de la Radio.

