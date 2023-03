Liste des agents appelés à faire valoir leurs droits à la retraite entre 2023 et 2024

Au ministère des enseignements maternel et primaire, plusieurs agents sont appelés à faire valoir leurs droits à la retraite courant l’année 2023 et 2024. Le ministre du travail et de la fonction publique à travers une note, a envoyé la liste des agents concernés au directeur de cabinet du ministère des enseignements maternel et primaire. On dénombre parmi eux, des administrateurs, des conseillers pédagogiques, des ingénieurs, des inspecteurs, des instituteurs et des secrétaires adjoints des services administratifs.

