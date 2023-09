"Libérer les énergies" : La French-African Foundation dévoile la 3e édition de son programme Young Leaders

La French African Foundation (FAF) donne le coup d’envoi de la troisième édition de son programme des Young Leaders. Du 2 au 5 octobre à Paris, ces jeunes visionnaires issus de secteurs variés se mobilisent pour une Afrique résiliente, prospère, et orientée vers l’action.

La French African Foundation annonce le lancement de la troisième édition de son programme emblématique des Young Leaders. L’événement se tiendra à Paris du 2 au 5 octobre 2023 et sera suivi d’une session finale au Rwanda. Orchestré autour du thème "Libérer les Énergies", il est placé sous le double patronage d‘Emmanuel Macron et de Paul Kagame, et d’une collaboration élargie avec des partenaires tels que le ministère français des Affaires étrangères, France Média Monde, Danone, Concerto ou encore Meridiam.

Cette édition rassemblera 30 jeunes leaders sélectionnés parmi plus de 3 000 candidats. Ils représentent une diversité géographique et professionnelle, venant de pays comme le Nigeria, la Guinée, le Mali, la Côte d’Ivoire, le Soudan, la France, le Rwanda, le Cameroun, le Bénin, le Sénégal, le Togo, la RDC, le Maroc et le Kenya. Conscients des enjeux partagés entre la France et l’Afrique, ils incarnent des partenariats positifs dans tous les domaines et sont convaincus que l’avenir français et africain se bâtira ensemble.

La Directrice de la FAF, Nachouat Meghouar, explique : « Ce programme est à l’image du dynamisme des partenariats franco-africains et de leur transversalité, mais aussi d’une nouvelle génération qui les porte. »

Cette session parisienne sera l’occasion d’aborder des sujets variés, offrant une perspective multidisciplinaire sur les enjeux actuels et futurs entre la France et l’Afrique, tels que les médias, la culture, la géopolitique, le sport, la finance, la technologie, les affaires, l’entrepreneuriat, le climat, l’agroalimentaire et la diplomatie.

Au cours des différents évènements de la session parisienne, différentes rencontres de haut niveau sont prévues, avec notamment Romuald Wadagni, ministre de l’Economie et des Finances du Bénin, Chrysoula Zacharopoulou, Secrétaire d’Etat chargée du Développement, de la Francophonie et des Partenariats internationaux, Anne-Claire Legendre, Porte-parole, Directrice de la Communication & de la Presse chez le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, Eric Nabil Jumbert, Chief Growth Officer chez Danone, Louise Rials, Conseillère Juridique Général pour l’Afrique chez Danone, Partenariats et Plaidoyer, François Hurstel, CEO de Concerto, Hubert Védrine, ancien ministre, Mathieu Peller, directeur général adjoint de Méridiam, Christel

Heydemann, CEO d’Orange, François Gemenne, directeur du centre de recherche The Hugo Observatory et coauteur du 6e rapport du GIEC, Patrick Dupoux, membre du COMEX du Boston Consulting Group, A’Salfo, membre du groupe Magic System, Marie- Christine Saragosse, présidente-directrice générale de France Médias Monde, Sabrina Delannoy et Bernard Mendy, ancieux joueurs internationaux, Guillaume Pitron, journaliste, auteur et réalisateur, Bruno Owikoti, responsable de l’activation et du sponsoring du PSG ou encore Joël Andrianomearisoa, artiste contemporain.

À l’occasion du match PSG - Newcastle le 4 octobre, le Parc des Princes ouvrira ses portes aux lauréats du programme pour une visite des coulisses et des espaces emblématiques du complexe sportif. Une participation à l’événement BIG, le plus grand rassemblement business d’Europe, est aussi prévue le 5 octobre à l’Accord Arena.

À propos de la French-African Foundation

Depuis sa création en 2017, la French-African Foundation a pour vocation de promouvoir les jeunes talents issus des scènes économique, politique, sociale et culturelle d’Afrique et de France. À travers son programme phare de « Young Leaders », la Fondation sélectionne et rapproche ces talents qui incarnent l’ouverture sur le monde, le sens du partage, le goût de l’excellence. Chaque année, la Fondation réunit les promotions au cours de deux semaines (une semaine en France, une semaine dans un pays africain) de rencontres, de formation, de moments privilégiés d’échanges professionnels et personnels. Le programme est sous le double patronage des présidents rwandais et français, Paul Kagame et Emmanuel Macron. Pour ce qui est de la fondation, elle bénéficie de partenaires publics et privés : ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères, Meridiam, Concerto, France Média Monde…

Contact presse : Olga Marysa Akin oa@concerto-pr.com

