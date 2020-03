Les voyageurs provenant des pays touchés invités à se faire identifier

Le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin à travers un communiqué en date de ce mardi 03 mars 2020, exhorte les voyageurs en provenance des pays touchés par l’épidémie de l’infection à coronavirus arrivés par voie aérienne, maritime ou terrestre au Bénin, à se faire identifier pour leur propre sécurité sanitaire. Il y va selon le ministre, de la sécurité et du bien-être de tous.

Ces personnes peuvent appeler le numéro 95 36 11 07 ou 51 02 00 00 ou 51 04 00 00.

Dr Hounkpatin exhorte par ailleurs quiconque a connaissance de cas de retour au pays de personne en provenance de pays à risque à « le signaler sans tarder en appelant le numéro 95 36 11 07 ou 51 02 00 00 ou 51 04 00 00 ».

Selon le communiqué du ministre, des « nationaux et étrangers en provenance des pays touchés par l’épidémie du coronavirus COVID-19 atterrissent dans les pays limitrophes et entrent sur le territoire par voie terrestre sans s’identifier, échappant ainsi par des manœuvres frauduleuses au dispositif de contrôle au niveau des points d’entrée ».

Une fois sur le territoire, ces voyageurs rentrent dans leurs familles respectives sans suivre les mesures de prévention élémentaires pour lutter contre la propagation du coronavirus COVID-19, précise le communiqué.

Ce comportement selon Benjamin Hounkpatin, affaiblit les dispositifs de prévention mis en place au niveau national, et expose les familles des personnes concernées et toutes les personnes avec qui ils sont en contact. Pour cela, il en appelle à une prise de conscience individuelle et collective et à une veille générale.

F. A. A.

3 mars 2020 par