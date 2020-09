Les voies secondaires désormais praticables

Le maire de Bohicon Rufino poursuit la mise en œuvre des projets phares dont l’ouverture des voies secondaires dans la commune.

L’ouverture des voies secondaires est l’une des priorités du maire Rufino d’Almeida. Les travaux entamés ont permis de rendre les voies des arrondissements de Bohicon 1, Avogbanan, et Saclo praticables pour le bonheur des populations.

Selon le chef de l’arrondissement de Saclo, Achille Djossin, une nouvelle ère s’ouvre pour la bonne circulation des personnes et des biens dans la localité.

Les travaux d’ouverture des voies prennent en compte d’autres arrondissements à savoir Ouassaho et Lissèzoun.

A.A.A

21 septembre 2020 par