Les vœux de la vice-présidente Mariam Chabi Talata

La vice-président du Bénin Mariam Chabi Talata a adressé ses vœux au Président Patrice Talon et aux Béninois à l’orée de la nouvelle année 2022.

« Au seuil de cette nouvelle année, je souhaite le meilleur au Président de la République, Patrice Talon et à sa famille. Que le Seigneur lui accorde toutes les ressources indispensables à la poursuite de la construction de notre pays. Bonne, paisible et fructueuse année aux Béninoises et Béninois. Paix, santé, sécurité, longévité et progrès ! Que le Seigneur protège notre pays, l’élève davantage et le mette à l’abri de tout ce qui peut entraver sa marche résolue vers le bien-être de tous, le progrès collectif. Heureuse année à tous ! », a souhaité Mariam Mariam Chabi Talata, vice-président du Bénin, le 31 décembre 2021 sur sa page Facebook.

