Les vendeurs du marché Ganhi relogés

Le Directeur général de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA), Armand Gansè, a visité dans l’après-midi du jeudi 10 février 2022 le site réservé au relogement du marché Ganhi, en travaux dans le cadre de la construction du Centre administratif et commercial.

Compartiment par compartiment, le site de relogement des usagers du marché Ganhi a été parcouru par une délégation de la Société de Gestion des Marchés Autonomes (SOGEMA) conduite par son directeur général dans l’après-midi du jeudi 10 février 2022. « Je suis très satisfait de ce que j’ai vu ici, nos mamans ont pris des dispositions déjà pour leur relogement », a indiqué Armand Gansè, à l’issue de la visite. Le Dg a saisi l’occasion pour mettre en garde contre les pratiques de rançonnement lié à la sous-location de places. « Je lance un appel à tous les faussaires qui vont profiter de cette situation pour escroquer les femmes. Je vais sanctionner, je vais déposer une plainte contre toutes les personnes qui vont se mettre à la place de la SOGEMA pour chercher à attribuer des emplacements aux gens. J’invite les femmes à poser leurs problèmes à la Sogema », a-t-il exhorté.

Le marché Ganhi sis dans le 5è arrondissement de Cotonou est en travaux dans le cadre de la construction du Centre administratif et commercial de Ganhi, projet inscrit au Programme d’Actions du Gouvernement phase 2 de la reconstruction des marchés urbains.

Les autres sinistrés touchés par le projet de construction du Centre administratif et commercial de Ganhi ont été dédommagés en octobre 2021 à hauteur de 5 millions FCFA par ménage et d’une parcelle de 200 m² avec titre foncier à Djeffa.

