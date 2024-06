Les usagers se réjouissent de l’ouverture du marché de Cadjèhoun

Le marché de Cadjèhoun est désormais mis en service. L’ouverture officielle de cette infrastructure marchande a eu lieu ce samedi 15 juin 2024.

C’est fait !. Le marché urbain de Cadjehoun est ouvert aux usagers. Construite aux normes, l’infrastructure marchande dispose

des places plus confortables avec des capacités d’accueil doublées, des espaces de vente bien aménagés, des toilettes, une zone technique pour gérer les déchets etc.

L’ouverture de ce marché moderne est une joie pour les populations de Cadjèhoun et des environs. Elles ont exprimé leur satisfaction et remerciements au président Patrice Talon pour la mise en œuvre de cet important projet du PAG.

15 juin 2024 par ,