Les trois derniers projets pharaoniques de Patrice Talon

Les actions phares du gouvernement inscrites au PAG 2021-2026 sont en cours d’exécution sur toute l’étendue du territoire national. Mais c’est sans compter avec la volonté du chef de l’Etat d’offrir le maximum d’infrastructures afin de placer le Bénin sur l’orbite du développement. Et pour cause, le président de la République Patrice Talon vient de boucler trois projets pharaoniques dont les lancements sont prévus la veille de son départ du pouvoir en 2026.

Patrice Talon aura marqué ses deux quinquennats par les réformes politique et économique très audacieuses au sommet de l’Etat. De sa gouvernance, on peut retenir la construction de plusieurs infrastructures dans toutes les localités du pays.

Alors qu’on croyait qu’il a épuisé tout le répertoire des projets annoncés dans le programme d’actions du gouvernement sur la période 2021-2026, des informations crédibles font état de ce que notre Agbonon National vient d’initier trois projets pharaoniques en vue de la modernisation du Bénin.

Il s’agit de : la navigabilité du fleuve Ouémé, du projet de mobilité urbaine dans le Grand Nokoué avec les lignes de bus et de métro et surtout du projet de la ligne ferroviaire Cotonou- Porto Novo-Ketou- Parakou- Ilorin ( Nigeria).

Trois ambitieux projets indispensables pour le développement socio-économique de nos régions.

À quelle étape se trouve chacun desdits projets ?

Le projet de mobilité dans le Grand Nokoué

Des sources proches de Bretton Woods, c’est le premier projet qui sera lancé d’ici novembre 2025. Les études techniques et de faisabilité sont presque achevées. A travers ce projet, le Gouvernement du Bénin envisage de mettre en place un système de transport en commun multimodale dans les villes de Cotonou, Porto Novo, Ouidah et Abomey Calavi. Des gares routières, des parkings pour bus et des lignes de Métro sont à construire dans l’agglomération de Cotonou. Ce projet est financé par la Banque Mondiale et le Fonds Monétaire International (FMI).

Les études en cours pour rendre navigable le fleuve Ouémé

L’Ouémé est le plus grand fleuve du Bénin. Il s’étend sur plus de 500 km, depuis sa source sur le mont Tanéka jusqu’à son embouchure dans le golfe de Guinée. Les études en cours sur la navigabilité de ce fleuve débouchent sur la création de plusieurs pôles de développement en matière d’agriculture, de production halieutique, de développement touristique etc. dans les localités traversées. Selon nos sources, les résultats de l’étude sont attendus en décembre 2025. Le démarrage des travaux est attendu pour mai 2026 à la prise de fonction du nouveau chef d’Etat.

La ligne ferroviaire Cotonou- Porto Novo-Ketou- Parakou - illorin

Le projet de ligne ferroviaire reliant la ville de Parakou (Bénin) et Ilorin au Nigéria est en passe d’être concrétisé. Mis sous boisseau depuis 2017, date à laquelle il a été envisagé, le projet est très avancé.

Dans la grande discrétion, les équipes techniques du Bénin et du Nigéria ont multiplié les échanges sur la conception de cette ligne ferroviaire longue de 234 km .

À ce projet, Patrice Talon a souhaité y ajouter la ligne ferroviaire Cotonou-Ketou, puis Ketou- Parakou avec des embranchements sur le Nigeria.

Dans ce cadre, il est question d’actualiser l’ancienne ligne ferroviaire Cotonou -Porto Novo- Pobè longue de 107 km puis reconstruire la ligne Pobe -Ketou-Parakou d’une longueur de 264 km environ.

A travers la réalisation de ce projet, l’Etat du Bénin et celui du Nigéria comptent accroître leurs échanges. Selon les statistiques, les exportations du Nigéria vers le Bénin sont évaluées à 96,2 millions de dollars en 2020. Le Bénin a exporté près de 15,9 millions de dollars de biens vers son voisin le Nigéria.

Outre ces trois projets, il convient également de préciser que dès janvier 2026, sur financement de Banque Africaine de Développement, les travaux de construction de l’autoroute Abidjan-Lagos partiront de Bingerville, dans la banlieue-est d’Abidjan, pour se terminer au Théâtre national de Lagos.

Selon les études déjà disponibles ainsi que les besoins de financement, 144 kilomètres d’asphalte seront construits sur le territoire ivoirien, 520 km au Ghana, 90 km au Togo, 127 km au Bénin et 82 km au Nigéria. Il est également prévu la construction de 63 échangeurs.

