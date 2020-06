Les trois accusés auditionnés par un juge d’instruction

Impliqués dans une affaire de libération d’un terroriste présumé et placés sous mandat de dépôt, le procureur de Kandi, son substitut et le commissaire par intérim ont été écoutés ce jeudi 11 juin 2020.

En détention provisoire à la prison civile d’Akpro-Missérété depuis le lundi 25 mai 2020, les trois inculpés ont été auditionnés par le juge d’instruction et la Commission d’enquête à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). Il leur est reproché d’avoir remis en liberté un terroriste présumé, le sieur Sadam Oumarou, arrêté le 2 mai dernier par les agents des Eaux, Forêts et Chasses de Kandi en faction dans le parc de la Pendjari.

Les deux magistrats et l’officier de police sont poursuivis pour une affaire d’« Intelligence avec une organisation de terrorisme, abus de fonction et corruption ».

