Dans le but d’assainir le cadre de vie, le gouvernement béninois a engagé une série d’actions dans le Grand Nokoué.Sur la télévision nationale ce mercredi 08 avril 2020, le ministre du cadre de vie et du développement durable a présenté les réalisations du ‘’Nouveau Départ’’ relatives au projet de modernisation de la gestion des déchets solides ménagers dans le Grand Nokoué.

Dans le cadre du projet de modernisation et de gestion des déchets dans le Grand Nokoué, il a été lancé les travaux de salubrité des villes.

« Aujourd’hui, les Cotonois voient que leur ville est beaucoup plus propre avec des voies balayées et désensablées », a signalé le ministre José Tonato.

Le même constat est fait à Abomey-Calavi, Sèmè-Kpodji et sur les voies interurbaines comme Cotonou-Lomé, Cotonou-Bohicon.

« (…) ces voies sont subitement devenues propres parce que 2 ou 3 fois par semaine, il y a des gens qui balayent, qui désensablent », a précisé l’invité de l’émission ‘’Rupture An 4’’.

Grâce aux travaux menés dans le cadre du volet ‘’Aménagement des berges lagunaires’’, celle de Dantokpa offre désormais une plus belle vue. Selon le ministre du cadre de vie et du développement durable, « la berge de Dantokpa, participe d’une autre composante appelée la destruction des points noirs » qui sont des dépotoirs sauvages accumulés dans l’agglomération de Cotonou et environ durant ces dix dernières années. Plus de 1000 dépotoirs sauvages ont été identifiés dans le Grand Nokoué. « Certains dépotoirs sont au bord de la lagune et polluent les produits halieutiques provenant de la lagune », a notifié le ministre José Tonato.

Le projet contournement Nord souligne-t-il, a « un volet qui prévoit l’aménagement d’une corniche et une d’une voie lagunaire pour permettre que le bord de la lagune de Cotonou soit aménagé, qu’on puisse développer des commerces comme les restaurants, les hôtels etc ».

Suite à une étude technique conduite par ESGIS relative à la voie sur la berge, des consignes ont été données au génie militaire. L’enlèvement des déchets a été arrêté à une côte précise et le remblai a été fait. « (...) nous ne permettrons à aucune activité de la salir à nouveau. Actuellement, une clôture grillagée est en cours pour empêcher son accès », a indiqué le ministre José Tonato.

Des bacs ont été positionnés pour permettre aux usagers du marché de ne plus aller jeter les ordures dans la lagune. Ces bacs sont relevés quotidiennement pour empêcher leur saturation.

La deuxième phase du projet sera bientôt entamée. « De l’autre côté, il y a une voie qui passe et que nous avons appelée barreau qui sera dédiée au transport des poids lourds qui quitteront directement le port autonome de Cotonou pour rejoindre le contournement Nord par le biais d’un pont aménagé à cet effet », a-t-il expliqué.

En ce qui concerne le marché Dantokpa, il y restera jusqu’à l’organisation de son départ.

Akpédjé A. AYOSSO

9 avril 2020 par