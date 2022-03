Les travaux de rénovations entrepris par Nectar Group

Le port de Freetown illustre parfaitement le regain de dynamisme du secteur portuaire observé ces derniers mois en Afrique de l’Ouest. Les travaux d’extension de son quai, menés par Nectar Group, devraient permettre à la Sierra Leone d’améliorer sa connectivité sous-régionale, tout en revitalisant une économie locale durement touchée par la multiplication de crises sanitaires et économiques ces dernières années.

Le port de Freetown fait partie des principales voies d’accès au commerce international en Afrique de l’Ouest. La Sierra Leone, qui a dû surmonter des difficultés économiques importantes au cours de la dernière décennie, s’est bien remise de l’impact d’Ebola et de la baisse de ses exportations de minerai de fer. Le développement et le renforcement des échanges internationaux font partie des principales réponses apportées par le gouvernement. C’est dans cette optique que ce dernier s’est engagé à "oxygéner" le pays, à travers le lancement de plusieurs projets visant notamment à moderniser le plus grand port du pays, Freetown.

Ainsi, des travaux de réhabilitation sur le quai ont été entrepris, de même que la mise en place d’un système de gestion informatisé et sécurisé et la livraison d’équipements de manutention modernes et adaptés. Différentes entreprises, en alignement avec les ambitions des autorités, entreprirent des séries de travaux d’aménagements afin de moderniser les infrastructures portuaires du pays.

Une capacité d’accueil décuplée

Nectar Group, filiale de R-Logitech, et présente au Bénin depuis plus de 22 ans, y a également lancé son projet d’extension du terminal vraquier. Au Bénin, le groupe opère dans le domaine portuaire avec des activités au port de Cotonou où il fournit des services d’ensachage à quai à plusieurs agents portuaires et récepteurs. Il assure également le déchargement par le biais de bennes vers des ensacheuses.

Actif en Sierra Leone depuis 1988, Nectar Group assure actuellement la gestion de toutes les activités, du déchargement des navires au stockage des marchandises dans les entrepôts du port de Freetown, en passant par la maintenance des équipements du terminal.

Les travaux d’extension du terminal vraquier du port ont débuté suite à l’achèvement de la phase de conception en fin d’année dernière. Le nouveau poste d’amarrage facilitera l’arrivée de navires d’une longueur maximale de 225 mètres permettant ainsi la réalisation d’économies dans le transport de marchandises au moment où les coûts mondiaux ne cessent de grimper.

