Les travailleurs protestent contre la cherté de la vie

Mobilisation des syndicats des travailleurs, ce vendredi 18 février 2022, à la Bourse du travail à Cotonou. Les partenaires sociaux protestent contre l’inflation, le niveau du Smig, les taxes et autres.

Les taxes et les prix des produits de première nécessité sont en hausse alors qu’il n’y a aucune augmentation des revenus des travailleurs. Pour crier leur ras-le-bol, la Confédération des syndicats autonomes (CSA) a organisé un meeting ce vendredi 18 février à la Bourse du travail. Ce meeting est soutenu par la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB), la Confédération des organisations syndicales indépendantes du Bénin (COSI-Bénin), l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (UNSTB), la Centrale des syndicats des secteurs privé, parapublic et informel du Bénin (CSPIB) et la Centrale des syndicats unis du Bénin (CSUB).

Bon nombre de manifestants ont répondu à l’appel. Les syndicats protestent contre la cherté de la vie. « Trop, d’impôts tue l’impôt » ; « Non l’inflation galopante » ; « Non à une fiscalité sauvage qui appauvrit les ménages » ; « Non à l’appauvrissement des ménages », ce sont entre autres les messages de protestation des travailleurs.

Dans son message de vœux à la nation vendredi 31 décembre 2021, le président Patrice Talon a promis une augmentation du salaire des travailleurs en 2022. Selon le secrétaire général de la Confédération des Syndicats Autonomes (CSA-Bénin) Anselme Amoussou, « les propositions ne sont pas encore connues ».

Un autre meeting de protestation de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB) est annoncé pour le 25 février 2022 à la Bourse du travail de Cotonou.

