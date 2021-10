Les tôles ondulées galvanisées laquées ou non interdites au Bénin

La production, l’importation, la commercialisation et l’utilisation des tôles ondulées galvanisées laquées ou non sont interdites en République du Bénin. Ainsi en a décidé le gouvernement, mercredi 13 octobre 2021, en Conseil des ministres.

Une mesure d’interdiction a été prise en mai 2019 en ce qui concerne les tôles galvanisées non laquées. Mais l’interdiction a été étendue, mercredi 13 octobre 2021, en conseil des ministres, aux tôles qu’elles soient ondulées, galvanisées laquées ou non laquées. « L’interdiction qu’il a établie concernait particulièrement les tôles galvanisées non laquées. Mais il a été observé, depuis lors, une fraude organisée sur les tôles laquées dont la qualité est altérée, exposant ainsi les populations aux mêmes risques sanitaires que les tôles non laquées, d’où la nécessité de prendre d’autres dispositions pour y mettre fin », a indiqué le Conseil des ministres.

« Ainsi, pour compter de l’entrée en vigueur de cette nouvelle décision, les producteurs et les distributeurs exerçant sur le territoire national disposent d’un délai d’un an pour la commercialisation de leurs stocks », précise le compte rendu du conseil des ministres. Le Gouvernement a instruit les ministres chargés du Cadre de Vie, de l’Industrie et du Commerce, de l’Economie et de la Justice de prendre les mesures subséquentes en vue de l’application effective de cette réglementation.

La réglementation porte sur l’interdiction de la production, de l’importation, de la commercialisation et de l’utilisation des tôles ondulées galvanisées laquées ou non en République du Bénin.

M. M.

