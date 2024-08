Les temps forts du défilé du 1er août

Le dépôt de gerbe au Monument aux Dévoués par le Président de la République Patrice Talon et le défilé militaire ont marqué ce jeudi 1er août 2024, les festivités du 64e anniversaire de l’accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale.

Le Bénin célèbre ce 1er août son 64e anniversaire d’indépendance du Bénin. Les manifestations officielles ont démarré par le dépôt de gerbe au Monument aux Dévoués dans les Jardins de Mathieu. Le Chef de l’Etat a rendu hommage aux enfants et soldats du Bénin morts pour la liberté. Après le dépôt de gerbe, il y a eu le défilé pédestre et motorisé.

Le défilé pédestre a été exécuté par des détachements représentatifs des Forces de défense et de sécurité avec la participation d’un peloton mixte béninois-belge, d’un peloton nigérian et d’un peloton de troupes récemment désengagées de l’opération Mirador de lutte contre le terrorisme. Il y a eu 3 pelotons de la Police républicaine, de la Marine nationale, de la Garde nationale et de l’Armée de l’air, 8 de l’Armée de terre, 4 pelotons chacun pour Eaux, forêts et chasse, et Douanes. Le public a assisté à la parade d’un échantillon des aéronefs de l’Armée de l’air dans le ciel de la place de l’Amazone. Le défilé motorisé a permis de découvrir des matériels majeurs des forces de défense et de sécurité. Un tableau artistique a mis fin à ce défilé de plus de deux heures.

Des membres du gouvernement, présidents des institutions, personnalités, populations et invités ont pris part à l’évènement. Cette édition de la fête nationale est placée sous le thème « Les forces de défense et de sécurité avec la nation, pour un Bénin sûr et prospère ».

