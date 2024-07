Les taux d’admissibilité par département et série au BAC

Les séries G1, F2 et C ont obtenu les plus forts taux d’admission au Baccalauréat, session de juin 2024. Voici les taux par série et département, selon les résultats de la première délibération rendus publics ce mercredi 10 juillet 2024.

Le classement par série positionne respectivement aux trois premières places G1 (86,15%), F2 (84,11%) et C (83,74%).

Le plus faible taux d’admission (40,63%) a été enregistré dans la série E.

En ce qui concerne l’admission par département, elle affiche dans le Littoral 66,34% ; 61,86% pour le département de l’Atlantique ; 58,93% dans l’Ouémé ; 56,17% dans le Zou ; 55,39% dans le département de la Donga. Ces cinq départements sont suivis respectivement par le Mono, le Couffo, le Plateau, le Borgou, l’Atacora, l’Alibori, les Collines.

Le taux d’admissibilité est de 56,93% au plan national. Pour cette session de juin 2024, 75.373 candidats dont 32.937 filles, 6 amblyopes et 9 sourds et malentendants ont composé. Les filières scientifiques ont enregistré 32.708 candidats et les filières techniques 6.590.

M. M.

Les taux d’admissibilité par département et série

10 juillet 2024 par ,