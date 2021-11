Les séminaires spécialisés démarrent vendredi à ESM-BENIN

Les séminaires spécialisés démarrent cette semaine à l’Ecole Supérieure de Management (ESM-BENIN). Le premier numéro reçoit, vendredi 26 novembre prochain, à 9h sur le site d’Abomey-Calavi, M. Vito Codjo Cyrille, conseiller académique à l’Ambassade des Etats-Unis, et Dr Christian Brice Ahoyo, consultant-formateur.



« Opportunités d’études aux USA et importance de la maîtrise de l’anglais par les étudiants », et « Sensibilisation sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprise sociale » sont les deux thématiques qui seront développées au cours de ce premier numéro des séminaires spécialisés à ESM-BENIN. Il sera animé respectivement par M. Vito Codjo Cyrille, conseiller académique à l’Ambassade des Etats-Unis, et Dr Christian Brice Ahoyo, consultant formateur.

Les étudiants au cours de ce rendez-vous d’échanges pourront s’informer davantage sur les possibilités/opportunités de poursuivre leur formation aux Etats Unis. L’importance de la langue Anglaise, une priorité à travers le laboratoire de langue de l’université, sera également exposée aux apprenants. Avec le consultant formateur, les échanges porteront essentiellement sur l’entrepreneuriat et la création d’entreprise, une priorité du gouvernement Béninois, et qui permet à la jeunesse, de s’auto-employer.

« Former des cadres compétents susceptibles de faire face à tous les enjeux », c’est la vision promue à l’Ecole Supérieure de Management.

Depuis sa création en 2007, elle s’est illustrée à travers des résultats très satisfaisants à la fin de chaque année. Ses nombreuses performances lui donnent le privilège d’étendre cette année 2021-2022, les offres de formations dans les filières Génie Civil, Eau et Assainissement ; Administration des Finances ; Administration Générale ; les Sciences Juridiques ; les Sciences Politiques ; et les Sciences Economiques et de Gestion.

Toutes ces nouvelles filières sont disponibles aussi bien en Licence qu’en Master, et en cours du jour comme en cours du soir.

Les diplômes délivrés à ESM-BENIN sont reconnus par l’Etat Béninois, et le Conseil Africain et Malgache de l’Enseignement Supérieur (CAMES).

ESM-BENIN est l’une des rares universités privées qui accompagnent les étudiants jusqu’à leur intégration professionnelle. Le partenariat avec les auto-écoles de la place permet à l’étudiant, d’obtenir au terme de sa formation, le permis de conduire catégorie B.

La rentrée 2021-2022 a déjà démarré ; et l’Ecole Supérieure de Management pour cette nouvelle année, accorde jusqu’à 50% de bourse aux étudiants.

