Les résultats du BAC connus ce 13 juillet

Les candidats à l’examen du Baccalauréat session de juin 2022 pourront consulter les résultats de la première délibération ce mercredi 13 juillet 2022.

Les candidats au Bac 2022 seront fixés sur leur sort dans quelques heures. Le directeur de l’Office du Baccalauréat sera devant la presse dans la soirée pour présenter les grandes tendances. Les résultats seront disponibles sur la plateforme e-resultat.bj. La composition des épreuves facultatives aura lieu le samedi 16 juillet 2022 et les épreuves physiques et sportives les 18 et 19 juillet 2022.

