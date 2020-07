Les résultats du BAC annoncés pour le 12 août prochain

Les candidats à l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020 seront fixés sur leur sort le 12 août prochain. Le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, Eléonore Yayi Ladékan l’a annoncé ce lundi 20 juillet lors du lancement officiel des épreuves écrites au CEG de Houéyogbé dans le département du Mono.

Ces résultats selon le ministre de l’enseignement supérieur, seront proclamés via la plateforme E-résultat. A cet effet, les dispositions ont été prises par le ministre de l’économie numérique et de la digitalisation pour rendre fonctionnel et disponible ladite plateforme, a rassuré Eléonore Yayi Ladékan.

95.404 candidats dont 35.049 filles affrontent depuis ce lundi 20 juillet, les épreuves écrites de l’examen du Baccalauréat session de juillet 2020.

F. A. A.

20 juillet 2020 par