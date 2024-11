Les résultats de Licence session 2024 consultables en ligne

Les candidats à l’examen national de licence, session 2024 peuvent consulter leur résultat en ligne sur la plateforme eRésultats.

Les résultats de l’examen national de Licence session 2024 sont disponibles et consultables en ligne sur la plateforme eRésultats. Les candidats doivent se rendre sur la plateforme à l’adresse suivante => https://www.eresultats.bj/consulter/licence-2024. Une fois sur la page d’accueil, le candidat doit rechercher et choisir l’examen ‘’Licence’’. Il renseigne ensuite ses informations notamment le numéro de table ou d’inscription et accède à son résultat.

