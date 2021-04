Les régulateurs de l’audiovisuel de l’UEMOA échangent avec la CENA

A la tête d’une délégation des régulateurs de l’audiovisuel de l’Afrique de l’Ouest, de l’Afrique centrale et du Maghreb, Fodié Touré, Président de la Haute Autorité de la communication du Mali et président de la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’espace l’UEMOA, a tenu une séance de travail, vendredi 09 avril 2021, avec le président et la vice-présidente de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) au siège de l’institution à Cotonou.

Dans le cadre de l’élection présidentielle du 11 avril prochain, les régulateurs de l’audiovisuel de l’espace de l’Union Economique Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA) ont échangé avec Emmanuel Tiando, président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA) en compagnie de la vice-présidente Geneviève Boko Nadjo.

La délégation était accompagnée des représentants des institutions de régulation du Congo-Brazzaville et de la Tunisie.

Se prononçant à l’issue des « échanges » jugés « fructueux », le président de la délégation a fait savoir l’objectif, la mission et les impressions des régulateurs de l’audiovisuel de l’espace Uemoa.

Les régulateurs viennent pour participer au côté de la Haute Autorité de la Communication et de l’Audiovisuel du Bénin à la supervision de la couverture médiatique des activités des candidats à l’élection présidentielle du 11 avril, dimanche prochain, selon Fodié Touré. « Notre mission se situe dans le cadre des échanges et des partages d’expériences que nous avons institués au sein de la plateforme des pays membres de l’UEMOA. Nous estimons que les dispositions qui ont été prises tant par la HAAC que par la CENA rassurent et à plus d’un titre », a indiqué le Président de la Haute Autorité de la communication du Mali.

Tout en saluant la riche expérience du Bénin dans l’organisation des élections, le président de la plateforme des régulateurs de l’audiovisuel de l’espace l’UEMOA a précisé que c’est cela qui permet à la CENA de prendre des dispositions pour des élections qui garantissent la transparence, l’intégrité et la sincérité. « Pour notre part, nous souhaitons que ce scrutin se passe dans le calme et que au sortir de ces élections, les résultats qui seront proclamés provisoirement par la CENA mais définitivement par la Cour constitutionnelle soient des résultats acceptés par tous et que le seul vainqueur des élections soit le peuple béninois », a conclu M. Fodié Touré.

