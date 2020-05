Les recommandations aux évêques du Bénin

Le révérend père Pascal GUEZODJE, secrétaire général adjoint de la Conference épiscopale du Bénin (CEB) à travers une correspondance adressée aux évêques, explique les recommandations du président de la CEB en prélude à la réouverture des églises annoncée pour le 02 juin prochain.

Selon la note du secrétaire général adjoint de la CEB, Mgr Victor AGBANOU, président de la CEB, recommande entre autres, que chaque Evêque informe et sensibilise son presbyterium, les consacrés et le peuple de Dieu par des moyens appropriés ; qu’on prépare sur chaque paroisse le nécessaire aux différentes portes d’accès aux églises pour le lavage des mains à l’eau et au savon ; qu’il soit exigé de chaque fidèle, le port de masque avant son entrée à l’église et qu’il le garde durant toute la célébration.

Ceux qui communient ne l’enlèveront que pour la communion et le remettront aussitôt.

Le président de la CEB recommande également que les responsables veillent à la distanciation sociale d’un mètre sur les bancs. « Des simulations pourraient être effectuées auparavant pour matérialiser les places, a-t-il annoncé. Le responsable de l’église met l’accent sur l’implication des marguillers et des scouts voire des membres des conseils pastoraux paroissiaux.

Le nombre de fidèles participant à chaque messe pour le moment, est fixé à 50 personnes. Cela pourrait évoluer d’ici à là, précise la note.

Mgr Victor AGBANOU recommande aussi que la sensibilisation soit bien faite et que la discipline soit bien observée dans les rangs des fidèles de l’église catholique et que le non respect de ces mesures ne conduise pas les forces de sécurité à intervenir dans les églises pour en expulser les fidèles.

Pour le patron des évêques du Bénin, il ne faudrait pas que l’Eglise Catholique soit stigmatisée comme la communauté religieuse qui favorise la contamination du Covid 19.

Les célébrations des obsèques et des mariages selon les recommandations de l’évêque, suivront strictement les dispositions déjà énumérées.

Pour ce qui concerne la reprise de la catéchèse, des groupes de prières et de l’administration des sacrements de l’initiation chrétienne, Mgr AGBANOU a émis le vœu que les évêques du Bénin en discutent au cours de la prochaine session

plénière ordinaire prévue du 09 au 11 juin 2020, soit une semaine après la réouverture des églises.

Au regard de l’évolution de la situation, de nouvelles informations seront communiquées en temps opportun, a-t-il précisé.

Le président de la CEB rappele que des rencontres d’informations et de sensibilisations pourraient commencer à tous les niveaux dès le 18 mai 2020.

Ces différentes recommandations font suite à la réunion tenue le 14 mai au ministère de la santé en présence de membres du gouvernement, des membres du comité de gestion de la crise du Coronavirus au Bénin et des responsables d’autres religions.

F. A. A.

