Les raisons de la présence de Lionel Zinsou à Cotonou

Présent à l’exposition des 26 œuvres des trésors royaux et des 102 œuvres d’art contemporain au Palais de la Marina, l’ancien premier ministre et challenger du candidat Patrice Talon à l’élection présidentielle de 2016, Lionel Zinsou a justifié sa présence au vernissage. « Un événement culturel de cette portée est au-dessus de toute controverse (...). C’est au-dessus de toutes les querelles (...), c’est une preuve de la maturité (...). Même les sujets sérieux politiciens, c’est d’un ordre par rapport à ce qu’incarne une exposition comme celle-ci, qui est d’un autre ordre », a déclaré l’ex premier ministre de Yayi Boni. Challenger de Patrice Talon à l’élection présidentielle de 2016, Lionel Zinsou avait été condamné en appel à « quatre ans d’inéligibilité et cinq millions FCFA d’amende » pour « dépassement des frais de campagne électorale ».

