Les raisons de l’augmentation des décès liés à la Covid-19

Le nombre de décès liés à la pandémie du Coronavirus ne cesse d’augmenter au Bénin. Selon les derniers chiffres publiés par le gouvernement, le pays à la date du 17 juillet dernier compte 31 décès de Coronavirus. Cette augmentation selon les autorités sanitaires, est liée soit à un dépistage tardif ou à une prise en charge tardive des patients.

Selon le communiqué publié sur le site du gouvernement, « les décès enregistrés au Bénin sont dus pour la plupart soit à un dépistage tardif ou une prise en charge tardive du patient n’ayant pas déclaré rapidement ses symptômes ».

Les autorités sanitaires ont par ailleurs observé que malgré l’augmentation du nombre de cas positifs et des décès dans le pays, nombreux sont les citoyens, qui ne respectent pas les règles barrières, et sortent sans masque de protection.

Afin de convaincre les sceptiques, il est annoncé la publication de la liste des personnes mortes de Covid-19, leurs communes de résidence ainsi que leurs certificats de décès.

Un centre d’appel et de prise en charge est disponible depuis mars 2020, et permet de traiter l’ensemble des requêtes liées à la gestion de la Covid-19 au plan national. Ledit centre fonctionne tous les jours de la semaine 24h/24 dans plusieurs langues nationales et en français.

Les personnes qui ressentent de la fièvre, la conjonctivite, le rhume, les maux de tête, la diarrhée, la toux, la perte du goût et de l’odorat sont invitées à alerter immédiatement le centre d’appel Covid-19 en composant le 136 qui est un numéro gratuit.

F. A. A.

21 juillet 2020 par