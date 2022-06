Les propositions de Wadagni pour soulager les populations

Le ministre d’État en charge de l’économie et des finances était l’invité de l’émission " Eco d’ici et d’ailleurs" de RFI ce samedi 11 juin 2022. Au cours de l’entretien avec les journalistes, Romuald Wadagni a fait quatre principales propositions aux gouvernements pour soulager les peines des populations dans le contexte actuel de la crise économique, et la cherté des produits de grande consommation.



Quatre types de mesures permettront aux gouvernements de soulager les peines des populations dans le contexte actuel de la crise économique.

Le ministre béninois en charge de l’économie et des finances les a évoquées ce samedi au cours de l’émission "Eco d’ici et d’ailleurs" de RFI.

La première selon Romuald Wadagni, est de renoncer aux prélèvements fiscaux et douaniers afin de permettre que le prix soit accessible aux populations. « Si on laisse les mêmes niveaux de TVA et de droits de douane, les produits se retrouvent encore plus chers pour les populations. Donc, il faut un renoncement total ou partiel à ces prélèvements sur la plupart des produits de grande consommation, tout en veillant à ne pas pénaliser les industries locales », a expliqué le ministre.

La seconde catégorie de mesures concerne les subventions directes. Il a évoqué à titre illustratif, le gasoil. « Il est évident que nous allons continuer à absorber ce choc », a souligné Romuald Wadagni. Le ministre a indiqué que la plupart des engins de chantier, les usines, le transport en commun utilisent le gasoil ; et si les gouvernants n’agissent pas, les conséquences sur la productivité et la création de richesse seraient désastreuses.

Ainsi donc, le gouvernement met de l’argent sur la table pour ralentir l’effet de la hausse des prix, a-t-il précisé.

La troisième catégorie de mesures évoquées par le ministre de l’économie et des finances, consiste à réglementer et surveiller les prix des produits fortement subventionnés, et pour lesquels le gouvernement souhaite s’assurer que les populations profitent des appuis de l’État.

Enfin, la quatrième mesure proposée par le ministre consiste à mettre en place des filets sociaux. Une partie des populations est extrêmement pauvre, et le gouvernement doit s’assurer que ces personnes ont accès au minimum pendant la période de crise, a souligné Romuald Wadagni.

A la question de savoir si l’État peut maintenir ces efforts dans la durée, l’argentier national a été rassurant. « L’État peut tenir le temps qu’il faudra car il s’agit de la vie des populations. Quoi qu’il en coûte », a rassuré le ministre d’État.

F. A. A.

11 juin 2022 par