Les projets de loi de règlement de gestion 2018, 2019 et 2020 adoptés

L’Assemblée nationale a adopté en sa séance plénière ce mercredi 02 novembre 2022, les projets de loi de règlement de gestion 2018, 2019 et 2020.

Etude et adoption de trois projets de loi par les députés de la 8e législature. Il s’agit des projets de lois portant règlement définitif du budget de l’État, gestion 2018 ; règlement définitif du budget de l’État gestion 2019 et règlement définitif du budget de l’État gestion 2020. Ces projets de loi ont été présentés par le ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni.

L’adoption du projet de loi portant règlement définitif du budget de l’État, gestion 2018 permet la constatation du solde budgétaire global, du solde budgétaire de base et du solde des opérations de trésorerie de l’année 2018. Elle permet d’approuver des écarts entre les réalisations et les prévisions budgétaires et aussi l’approbation des reports de crédits, des dépassements de crédits ainsi que des annulations de crédits intervenus en cours de gestion. La gestion 2018 a été marquée par la poursuite de la mise en œuvre progressive de la loi organique relative aux lois de finances (LOLF). Le résultat d’exécution de la loi de finances, gestion 2018 est négatif et s’établit à 257.473. 999. 996 F CFA.

La gestion 2019 a été marquée par de nombreuses avancées dans la réforme budgétaire. Le résultat d’exécution de la loi de finances, gestion 2019 est négatif et s’établit à 43.950.563.449 FCFA. S’agissant du résultat d’exécution de la loi de finances rectificative, gestion 2020, il est excédentaire de montant de 777.665.663.799 FCFA.

A.Ayosso

2 novembre 2022 par ,