Les prochaines destinations de la force française Barkhane

Le porte-parole du chef d’état-major des armées françaises, le Général Pascal Lanni a indiqué, dans un entretien sur France 24, les prochaines destinations de la force française en Afrique suite à leur retrait au Mali.

Le départ définitif de Barkhane du Mali sera effectif à la fin du mois d’août 2022. Après ce retrait, les armées françaises seront engagées aux côtés des pays du golfe de Guinée. « Je pense particulièrement au Niger, au Tchad pour combattre. (…) Nous allons continuer nos actions de coopération et de partenariat militaires avec les pays du golfe de Guinée », a indiqué le Général Pascal Lanni, porte-parole du chef d’état-major des armées françaises.

A l’en croire, les forces françaises sont déjà présentes en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

« L’idée est de répondre au besoin exprimé par les pays de la région au premier rang desquels les pays sahariens et d’y répondre à la fois du côté français mais aussi en y associant nos partenaires européens notamment tous eux qui étaient engager avec nous au sein de Barkhane et au sein de la Taslk forces Takuba », a précisé Pascal Lanni.

Le général a évoqué une coopération existante avec des pays comme le Bénin et le Togo.

M. M.

29 juillet 2022 par ,