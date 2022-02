"Les prix ont commencé à baisser" (Porte-parole Gouvernement)

Le secrétaire général adjoint du gouvernement a réagi à la question relative à la cherté de la vie au Bénin. Répondant aux questions des journalistes lors du point de presse du Conseil des ministres ce mercredi, Wilfried Léandre Houngbédji a rassuré que les prix ont commencé à baisser.

Baisse tendancielle des prix des produits de première nécessité sur le marché. Le secrétaire général adjoint du gouvernement a donné l’assurance ce mercredi. A titre indicatif, le prix du maïs sur le marché a commencé par baisser, a informé le porte-parole du gouvernement. Ceci, en raison des mesures prises pour éviter la sortie incontrôlée des produits vers les pays voisins. « Le gouvernement a été actif pour interdire les sorties incontrôlées de nos produits vivriers et plus, récemment pour aller jusqu’à imposer des prélèvements sur les cordons routiers pour les voisins de notre pays », a rappelé Wilfried Léandre Houngbédji.

A l’en croire, le gouvernement est très attentif à la question relative à la cherté de la vie dans le pays.

Sur la question, les centrales et confédérations syndicales ont organisé un géant meeting dernier à la bourse du travail pour exprimer leur mécontentement. Elles ont formulé 09 exigences à l’endroit du gouvernement. Les partenaires sociaux exigent également l’ouverture sans délai des négociations Gouvernement-Syndicats pour débattre des problèmes qui touchent la vie des travailleurs et des populations, le renforcement du dispositif de contrôle des prix sur le marché afin de décourager les pratiques commerciales nuisibles au pourvoir d’achat des populations.

Les syndicats sont dans leur rôle. Le gouvernement joue également le sien et œuvre à ce que les populations béninoises s’approvisionnent sur les marchés en produits disponibles et à prix accessibles », a répondu le porte-parole du gouvernement.

F. A. A.

24 février 2022 par ,