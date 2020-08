Les prix en hausse de 1%

Hausse de 1,0 % des prix à la Consommation du mois de juillet 2020 selon les données établies par l’Institut national de la statistique et de l’analyse économique (INSAE) du Bénin.

Selon l’INSAE, l’Indice harmonisé des prix à la consommation du mois de juillet 2020 est de 105,4 contre 104,4 un mois plus tôt, soit une hausse de 1,0%. Cet accroissement observé résulte essentiellement de la hausse des prix des produits des fonctions : Transports (+6,0%), Articles d’habillement et chaussures (+0,7%) et Produits alimentaires et boissons non alcoolisées (+0,4%).

L’INSAE a également indiqué les groupes de produits dont les prix ont contribué à cette augmentation. Il s’agit des céréales non transformées (+6,2%), due à l’épuisement des stocks du maïs séché de la campagne agricole précédente en cette période de grande soudure : des poissons et autres produits séchés ou fumés (+7,6%) liée à la saison pluvieuse qui n’a pas été favorable aussi bien à la pêche et au fumage des poissons.

Il y a aussi les produits à base de tubercules (+8,5%) en raison d’une baisse de production du gari notamment liée à la rareté des tubercules en période de grande soudure.

S’agissant des prix des carburants et lubrifiants, ils ont augmenté de 3,6% à cause de la hausse du prix de l’essence de contrebande.

La hausse au niveau du transport routier de passagers (+9,2%) est liée au respect des mesures barrières dans le transport commun.

Les prix des chaussures diverses ont connu une hausse de 2,8% à cause de la révision des tarifs au cordon douanier au titre de la loi des finances de 2020.

Cette évolution a été modérée par le repli des prix des groupes de produits : les légumes (-6,7%) en raison de la disponibilité de la tomate fraîche ; les fruits (-4,4%) à cause de la saison des agrumes notamment l’orange et le citron.

Par rapport à juin 2019, la variation de l’IHPC est de +4,0% contre +3,8% le mois précédent.

En variation mensuelle, les prix des produits énergétiques et hors produits frais et hors énergie ont augmenté respectivement de 2,2% et 1,2% alors que ceux des produits frais ont baissé de 0,7%.

En glissement annuel, les prix des hors produits frais et hors énergie et des produits énergétiques ont augmenté respectivement de 4,9% et 7,1% alors que ceux des produits frais ont baissé de 1,4%.

Selon l’INSAE sur la base de l’origine des produits en variation mensuelle, les prix des produits importés et ceux des produits locaux ont augmenté respectivement de 0,6% et 0,8%.

En glissement annuel, les prix ont augmenté respectivement de 1,9% et 4,1%.

A.A.A

17 août 2020 par