Les prix de cession des intrants et d’achat de coton-graine reconduits

Les prix appliqués sur les intrants de coton au cours de la campagne cotonnière 2019-2020 ont été reconduits pour la campagne 2020-2021. Le gouvernement et les acteurs de la filière coton ont homologué ces prix en Conseil des ministres ce mercredi 1er juillet 2020.

Selon le compte rendu du Conseil des ministres, les familles professionnelles de l’Association interprofessionnelle du Coton (AIC) ont convenu de reconduire, au titre de la campagne 2020-2021, les prix de cession des intrants aux producteurs pratiqués au cours de la campagne écoulée. Il s’agit pour ces dernières, d’éviter que les fluctuations intervenues du fait de la pandémie de Covid-19 ne pèsent sur les producteurs. Les prix retenus se présentent comme suit :

Engrais toutes catégories confondues : 240 FCFA le kilogramme, soit douze mille (12 000) FCFA le sac de 50 kg ;

Insecticides coton : 3500 FCFA le flacon pour le traitement de demi- hectare (0,5 ha) ;

Herbicides totaux : 3500 FCFA/litre ;

Herbicides sélectifs : 5000 FCFA/litre.

Dans la même logique et malgré la tendance négative, les familles professionnelles de l’Association interprofessionnelle du Coton ont décidé de maintenir les prix d’achat du coton graine aux producteurs à leurs niveaux de la campagne précédente.

Coton-graine conventionnel du 1er choix : 265 FCFA/kg net à payer au producteur ;

Coton-graine conventionnel du 2ème choix : 215 FCFA/kg net à payer au producteur ;

Coton-graine biologique du 1er choix : 318 FCFA/ kg net à payer au producteur ;

Coton-graine biologique du 2ème choix : 258 FCFA/kg net à payer au producteur ;

Fonctions critiques : 10 FCFA/kg de coton-graine.

Réserve stratégique : 5 FCFA/kg de coton-graine.

Le Conseil des ministres a par ailleurs été saisi de pratiques de mise en place sans contrôle de crédits par les institutions de micro finance au profit des conseils d’administration des coopératives ou de leurs unions. Ce qui crée des surendettements préjudiciables aux activités desdites coopératives et peut, à terme, compromettre leur viabilité, précise le communiqué final de la réunion des membres du gouvernement.

Après avoir homologué les prix, le Conseil des ministres a instruits les membres du gouvernement concernés par le dossier à l’effet de prendre des mesures visant à instituer un mécanisme de consultation de l’AIC par tout établissement financier, dans le cadre de l’octroi de crédits de campagnes agricoles aux producteurs de coton des Coopératives Villageoises de Producteurs de Coton (CVPC). Ils veilleront, en outre, à renforcer le contrôle des intrants aux frontières dans le but de décourager leur bradage organisé de plus en plus par certains responsables desdites coopératives, précise le Conseil des ministres.

F. A. A.

1er juillet 2020 par ,