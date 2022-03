Les prétextes cachés derrière l’évasion du prisonnier Bada

Recherché par les services de sécurité depuis la matinée du vendredi 18 mars 2022, l’ex maire d’Abomey-Calavi Georges Bada est au centre des discussions quant à ce qui pourrait expliquer son évasion. Des informations divulguées bien avant la disparition et après dévoilent les prétextes de l’évasion du prisonnier du Cnhu de Cotonou.

Selon les données médicales de l’ex maire Georges Bada rendues publiques sur les réseaux sociaux quelques heures après son évasion du Centre Hospitalier Universitaire Hubert Koutoukou Maga (Cnhu-Hkm) de Cotonou dans la nuit du jeudi 17 mars au vendredi 18 mars 2022, le fugitif souffrirait d’une « affection dégénérative du rachis lombaire » et devait bénéficier d’une « prise en charge médico-chirurgicale ». L’ex maire aurait des antécédents de diabète de type 2.

Si le certificat médical établi le 29 novembre 2021, environ quatre mois avant l’évasion spectaculaire, fait foi, la thèse de montage ourdi pour se faire admettre aux soins avec pour dessein de fuir est écartée. Selon l’avocat de Georges Bada, Me Filbert Béhanzin, une demande d’évacuation sanitaire a été déposée au ministre de la justice à l’intention de l’ex maire en décembre 2021. L’attestation médicale en date du 17 janvier 2022 délivrée par le directeur général de la médecine hospitalière et des explorations diagnostiques, Dr Dodji Ange Dossou, indique que « les conditions matérielles et techniques des services de santé du Bénin ne permettant pas actuellement une prise en charge adéquate de cette affection, l’intéressé doit recourir, avec l’appui de son médecin traitant, à d’autres structures disposant d’un plateau technique adéquat ».

Le prisonnier se serait alors enfui pour se faire soigner hors du territoire. Ce qui sera confirmé plus tard par les propos attribués à Georges Bada quelques heures après son évasion. Agissant par instinct de survie, l’ex maire s’est évadé. Si rien ne peut justifier le fait qu’un citoyen refuse de se soumettre à la justice, on en sait par contre que le prisonnier Georges Bada a troqué sa peine de prison (6 ans ferme) contre des soins adéquats dans une autre contrée. Certaines sources annoncent le prisonnier en évacuation sanitaire en France pour soigner une ’’Hernie discale lombaire qui ne lui permet pas de se déplacer et le fait souffrir (...)’’.

Reste à savoir si ces prétextes vont convaincre la justice et surtout la police, qui a lancé un avis de recherche à son encontre.

M. M.

