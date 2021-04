Les premiers constats des OSC sur le scrutin

La Plateforme électorale des Organisations de la société civile (Osc) a fait le point sur le démarrage de l’élection présidentielle et la présence des membres de poste dans les bureaux de vote du territoire national. Occasion pour la plateforme de faire des recommandations pour la suite des opérations du scrutin. La séance s’est tenue dans la matinée du dimanche 11 avril 2021 dans la ‘’Salle de situation électorale’’ (SSE) à l’hôtel du Lac.

54,74% des postes de vote n’ont pu démarrer effectivement à 7 h comme le prévoit le code électoral, selon le rapport de six cent quatre-vingt-treize des 1470 observateurs déployés sur le terrain en ce qui concerne le démarrage des opérations de vote. Toutefois, des ouvertures de postes de vote ont été observées avant 7 heures. C’est le cas du PV 01 du centre de vote EPP Guèmè dans l’arrondissement de Damè, dans la commune de Toffo. Quant à la présence des 3 membres du poste de vote à l’ouverture, il ressort des retours faits par 505 observateurs, que dans 7,53% des postes de vote (PV), les 3 membres ne sont pas présents. « C’est le cas par exemple du PV 02 du centre de vote du CEG Biro, dans la commune de Nikki, dans le Borgou », a indiqué le général Félix Hessou, président de la Chambre de Réponse à la SSE, lors du premier point de presse de la plateforme électorale des OSC sur le démarrage du scrutin.

En ce qui concerne la sécurité et les conditions dans les centres, il est à noter que dans 36,02% des PV observés, les agents des forces de défense et de sécurité n’étaient pas présents à l’ouverture du poste de vote. Selon les résultats des observations recueillies à 10 heures, soit 3 heures après le démarrage des opérations et analysées par les différentes chambres de la SSE, « des activités ou signes de campagnes sont signalés ce jour du scrutin comme dans le quartier de Nouari dans l’arrondissement de Dassari dans la commune de Matéri dans l’Atacora. C’est également le cas des arrondissements d’Apro-Missérété et Gbédji (commune d’Apro-Missérété) ». Cette situation n’a pas laissé indifférents les membres de la chambre d’ ‘’Alerte et de Réponse’’ de la SSE. « En ce qui concerne l’absence des forces de sécurité, les initiatives menées par la SSE ont rapporté l’information que les responsables des forces de sécurité ont opté pour la patrouille du fait de l’insuffisance de personnel. Quant à l’absence de matériel de vote, la Salle de Réponse a contacté les membres de la CENA sur le terrain pour la résolution », a ajouté le président de la Chambre de Réponse à la SSE.

La plateforme électorale des OSC a fait des recommandations à la CENA, aux forces de sécurité, à la presse nationale et internationale ainsi qu’à la population visant à garantir le bon déroulement du scrutin dans la paix.

