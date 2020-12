Les préfets examinent les actions primordiales de 2021

Les Préfets des départements, les cadres ministériels, les directeurs centraux, techniques et responsables des structures sous-tutelle du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale sont en atelier de deux jours. Les travaux de cette deuxième conférence des Préfets au titre de l’année 2020 sont sont lancés, jeudi 17 décembre 2020, à Natitingou par le Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale en compagnie de son collègue de l’intérieur et de la sécurité publique et du 2ème Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement.

Évaluer les performances réalisées depuis le début de l’année 2020, relever les difficultés qui ont freiné la mise en œuvre de certaines activités et envisager des solutions idoines qui permettront l’exécution efficiente des actions inscrites dans le PTA du ministère au titre de l’année 2021. Tels sont les objectifs de la deuxième conférence des Préfets de l’année 2020.

A l’ouverture des assises, jeudi 17 décembre 2020, le Préfet par intérim de l’Atacora Elliassou BIAO Préfet de la Donga a suggéré que les débats au cours de cette session, se focalisent à nouveau sur la recherche de solutions communes aux défis sécuritaires qui n’épargnent guère une région. « C’est le lieu d’ouvrir un coin de voile sur les actions qui me paraissent primordiales à entreprendre au titre de l’année 2021 et qui d’ailleurs figuraient dans nos PTA depuis quelques années », a précisé Alassane SEIDOU, ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale dans son discours d’ouverture.

Il s’agit, entre autres, de la poursuite du processus d’élaboration des Plans Départementaux des Actions de Développement (PDCAD), du suivi de l’organisation de l’élection présidentielle au niveau des départements en lien avec la CENA, du suivi de la mise en œuvre progressive du projet de construction des nouvelles Préfectures, du suivi de l’exécution du projet de délimitation et de matérialisation des unités administratives.

M. M.

17 décembre 2020 par