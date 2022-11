Les précisions de l’Etat Major Général de l’armée sur l’attaque

L’Etat Major Général des Forces Armées Béninoises a réagi face à l’attaque d’une position de l’armée béninoise à Kaobagou survenue vendredi 25 novembre 2022.

Les Forces Armées Béninoises (FAB) ont lancé une contre-offensive contre les individus non identifiés qui ont attaqué à Kaobagou à la frontière nord du Bénin.

Selon un communiqué de l’Etat Major Général des (FAB), les assaillants ont pris la fuite en laissant quatre corps. « Un important lot d’armes de guerre et des centaines de munitions d’armes individuelles et collectives » et « d’importantes traces de sang » ont été retrouvés sur les lieux des affrontements.

L’Etat Major Général des FAB invite les populations à la sérénité et à vaquer à leurs occupations habituelles en toute quiétude.

