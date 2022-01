Les postes ouverts dans les 77 communes

L’appel à candidatures pour la constitution du fichier national des principales fonctions administratives et techniques dans les mairies est lancé et prend fin le 13 février 2022 à 18 heures.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la réforme structurelle du secteur de la décentralisation au Bénin, il sera mis en place un fichier national des principales fonctions administratives et techniques des mairies. La liste d’aptitude est ouverte aux fonctions suivantes : Secrétaire Exécutif (SE) ; responsable des affaires administratives et financières ; personnes responsable des marchés publics, responsable des systèmes d’information, responsable du développement local et de la planification, responsables des services techniques ; responsables des affaires domaniales et environnementales.

"La candidature est ouverte à toute personne de nationalité béninoise, agent public ou du secteur privé, de la catégorie A échelle 1, ou ayant un niveau de qualification BAC+5.

Les informations sont disponibles sur la plateforme du service public https://service-public.bj ou sur le site web : www.decentralisation.gouv.bj.’’

