Les postes de direction ouverts dans les universités publiques

Un appel à candidature est lancé pour pourvoir aux hautes fonctions dirigeantes dans les Universités publiques au Bénin. Les postes concernent l’Université d’Abomey-Calavi (UAC), l’Université de Parakou (UP), l’Université Nationale des Sciences, Technologie, Ingénierie et Mathématiques (UNSTIM) et l’Université Nationale d’Agriculture (UNA).

Les postes ouverts sont entre autres, un Recteur, un vice-recteur chargé des affaires académiques, un vice-recteur chargé de la recherche universitaire, un vice-recteur chargé de la coopération universitaire.

