Les populations souhaitent l’intensification des actions du gouvernement

En Conseil des ministres ce mercredi 19 juin 2024, le gouvernement béninois a fait le compte-rendu de la tournée nationale gouvernementale de reddition de compte aux populations sur la mise en œuvre du PAG 2021-2026.

Une tournée de reddition de compte du 25 mai au 8 juin dans les 77 communes du Bénin a permis aux membres du gouvernement de présenter et d’expliquer aux populations les actions phares mises en œuvre ainsi que les progrès réalisés dans tous les domaines. Cela a été aussi l’occasion « d’expliquer la rationalité qui justifie certains choix opérés, d’expliciter les difficultés rencontrées, d’annoncer les perspectives, mais aussi et surtout, de recueillir les perceptions des populations et leurs préoccupations ».

« Des rapports produits par les différentes délégations, il se dégage que cet exercice de reddition de compte a été largement apprécié et sa réédition vivement souhaitée », informe le Conseil des ministres. Lors de la tournée nationale, les populations ont salué les réformes opérées « en si peu de temps » par le gouvernement de Patrice Talon. Elles se sont réjouies des réalisations dans les domaines tels que les cantines scolaires, l’accès au microcrédit, l’autonomisation des femmes, l’accès à l’eau potable, la situation des aspirants au métier d’enseignant, la construction d’établissements scolaires, la gestion de la sécurité, l’accès à l’électricité, l’asphaltage, l’assainissement et la voirie urbaine, les infrastructures routières, marchandes et sportives.

Les populations ont souhaité que les actions sont intensifiées « afin qu’elles génèrent encore plus d’impacts au niveau communal et à l’échelle nationale ».« Prenant acte des préoccupations générales ou spécifiques ainsi exprimées, le Conseil s’est prononcé en faveur de l’accélération de leur prise en charge, selon une programmation pertinente », a indiqué le gouvernement béninois.

