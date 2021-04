Les populations de l’Ouémé en possession des cartes biométriques

L’Agence Nationale d’Identification des personnes (Anip) a procédé à la distribution des cartes d’identité biométriques aux populations du département de l’Ouémé. Le cérémonie s’est déroulée le jeudi 15 avril 2021 à Porto-Novo.

Les personnes qui ont fait des demandes dans l’Ouémé sont entrées en possession de leur carte d’identité biométrique ce jeudi. Natif du département de l’Ouémé, Aurélien Agbénonci, ministre des Affaires étrangères et de la coopération, a reçu symboliquement sa carte au cours de la distribution. Pour Cyrille Gougbédji, mandataire gestionnaire de l’Anip, la carte nationale d’identité biométrique est éditée pour remplacer l’ancienne carte d’identité nationale et s’inscrit dans le cadre d’un projet du gouvernement visant à mettre en place une plateforme de services au profit des Béninois.

A l’en croire, 45.000 cartes ont été déjà éditées et sont en train d’être distribuées.

Fernand Agbayahoun, représentant le préfet de l’Ouémé, a invité les populations à se faire établir les cartes biométriques.

M. M.

16 avril 2021 par