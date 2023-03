26 policiers limogés à la prison de Missérété

L’administration pénitentiaire a relevé de leurs fonctions tous les fonctionnaires de police en service à la prison civile d’Akpro-Missérété. C’est à travers une note de service en date du 24 mars 2023 et signée du Directeur de l’Agence Pénitentiaire du Bénin.

Coup de balai à la prison civile d’Akpro-Missérété dans le département de l’Ouémé ! Tous les agents de police en poste à la prison civile d’Akpro-Missérété ont été relevés de leurs fonctions et mis à la disposition de la Direction Générale de la Police républicaine, dans la nuit du vendredi 24 mars 2023.

Cette décision du Directeur de l’Agence Pénitentiaire du Bénin, François Hounkpè, intervient à la suite d’une visite de l’autorité dans ladite prison le même jour. La note de service précise que les fonctionnaires de police mis à la disposition de la Direction Générale de la Police républicaine doivent rejoindre leurs nouveaux postes au plus tard mardi 28 mars 2023.

Akpro-Missérété, une prison civile reconnue aux normes et standards internationaux est sous les feux des projecteurs depuis les dénonciations de supposées "violations des droits" de l’ex ministre de la justice et candidate du parti d’opposition Les Démocrates, Reckya Madougou qui serait empêchée d’être en contact avec son avocat.

