Les piroguiers invités au respect des mesures de sécurité

La saison pluvieuse entraîne une montée des eaux au Bénin. Par un communiqué en date du lundi 13 juillet 2020, le ministre des infrastructures et des Transports Hervé Hehomey invite les conducteurs d’embarcations à observer les mesures de sécurité liées à la navigation sur les voies intérieures.

« En ces temps de montée des eaux, le transport des personnes et des biens par voies d’eau intérieures présente d’énormes risques d’accidents pouvant entraîner des pertes en vie humaines », indique le communiqué du ministre des infrastructures et des Transports,

Pour éviter ces accidents, le ministre Hervé Hehomey rappelle aux populations des localités riveraines notamment les conducteurs d’embarcations (piroguiers et barquiers) quelques consignes à respecter.

Ils doivent entre autres : éviter la navigation en période et en zone critique et à risque ; éviter la mise en circulation des embarcations dont la flottabilité et la stabilité ne sont pas suffisantes ainsi que la surcharge.

Les conducteurs d’embarcations doivent aussi porter les gilets de sauvetage pour tout déplacement et dénoncer aux autorités locales, tout comportement à risque.

Le ministre des infrastructures et des transports en appelle au sens de responsabilité de chacun et de tous en cette période critique pour la préservation des vies et des usagers des cours d’eau intérieurs.

A.A.A

15 juillet 2020 par