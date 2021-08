Les pièces consulaires des Béninois au Mali, Burkina Faso et Niger obtenues en ligne

Les formalités de demande de pièces consulaires se font en ligne et à distance pour les Béninois résidents au Mali, Burkina-Faso et au Niger.

Attestation de nationalité, carte consulaire, certificat de célibat, laissez-passer, certificat de résidence, de transfert de restes mortels etc. Les formalités de demande de ces pièces consulaires peuvent être faites en ligne et à distance par les Béninois résidents au Mali, Burkina-Faso et au Niger qui le désirent. Pour ce faire, il suffit de se rendre sur le lien : https://www.consulatbeninaumali.org/services/services-a-brdistance-16.html

La délivrance des pièces consulaires a été rendue possible en ligne en raison de de la pandémie du Covid-19 et du réaménagement de la carte diplomatique.

Il faut préciser que les pièces consulaires ne peuvent être délivrées qu’aux résidents Béninois immatriculés auprès des services consulaires soit au Mali, au Burkina-Faso ou au Niger. Les Béninois de la diaspora malienne, burkinabè et nigérienne ne disposant pas d’une immatriculation peuvent exceptionnellement se faire immatriculer à distance auprès du consulat du Bénin au Mali en téléchargeant et en remplissant la fiche d’immatriculation disponible également en ligne.

Procédure de demande en ligne

Se rendre sur le lien : https://www.consulatbeninaumali.org/services/services-a-brdistance-16.html

Choisir la pièce consulaire souhaitée ;

Réunir les pièces du dossier choisi ;

Payer la prestation ;

Payer les frais d’envoi du document vers leur lieux de résidence (le cas échéant).

24 août 2021 par