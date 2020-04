Les partis retenus en possession de leurs récépissés définitifs

Les 05 formations politiques retenues par la Commission Électorale Nationale Autonome (CENA) sont entrées en possession de leurs récépissés définitifs ce mardi 31 mars 2020. Et ce, au terme de l’étude des dossiers de déclarations de candidatures par l’institution en charge des élections communales et municipales en République du Bénin.

Le Bloc Républicain (BR), l’Union Progressiste (UP), le Parti du Renouveau Démocratique (PRD), les Forces cauris pour un Bénin émergent (FCBE), l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (UDBN) sont les cinq partis qui prendront part aux élections communales et municipales fixées au 17 mai 2020.

Moele-Bénin, PER et FCDB ont été éliminés pour manque de pièces dans plusieurs dossiers de candidature et absence de dossiers pour certains candidats.

1er avril 2020