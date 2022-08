Les partis politiques enregistrés au Bénin

Au ministère de l’intérieur et de la sécurité publique, 18 partis politiques sont régulièrement enregistrés. Ci-dessous la liste des partis politiques officiellement reconnus au Bénin.

Partis politiques officiellement reconnus au Bénin

Partis ayant accompli les formalités et relevant de la mouvance

Union Progressiste

Bloc Républicain

Parti du renouveau démocratique

Union démocratique pour un Bénin nouveau

Mouvement des élites engagés pour l’émancipation du Bénin

Force cauris pour le développement du Bénin

Parti la flamme renouvelée

Partis ayant accompli les formalités au ministère de l’intérieur et sont les seuls reconnus de l’opposition

Force cauris pour un Bénin émergent

Restaurer la confiance

Partis non inscrits et n’appartenant ni à l’opposition ni à la mouvance

Parti pour l’engagement et la relève

Nouvelle force nationale

La nouvelle alliance

Le Bénin en marche

Partis n’ayant pas accompli les formalités pour être reconnus de l’opposition

Les Démocrates

Dynamique unitaire pour la démocratie et le développement

Grande solidarité renouvelée

Restaurer l’espoir

Mouvement populaire de libération

