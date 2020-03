Les partis en lice invités à la CENA jeudi

Les 08 partis politiques en lice pour les élections communales et municipales du 17 mai prochain sont attendus au siège de la Commission électorale nationale autonome (CENA) le jeudi 26 mars prochain à 18h30.

De sources proches de la CENA, c’est après cette échéance que ces formations politiques pourront entrer en possession de leurs récépissés définitifs si les irrégularités observées dans leurs dossiers sont corrigées.

Sur les 08 partis politiques ayant obtenu leurs récépissés provisoires, aucun n’a encore le récépissé définitif à sa disposition. Des irrégularités ont été faites à toutes les formations politiques en course pour les élections du 17 mai prochain. Il s’agit du PRD, du MOELE-BÉNIN, de l’UP, de l’UDBN, du PER, du BR, de la FCDB, et des FCBE.

Ces partis doivent pouvoir se mettre en règle et corriger avant jeudi prochain les observations qui leur sont faites s’ils désirent prendre part à cette compétition électorale.

Selon les explications des responsables de la CENA, des cas de doublons, le positionnement de candidats mineurs, la présentation de certaines pièces non conformes à celles exigées, sont entre autres les observations faites aux partis politiques.

D’après l’article 41 du Code électoral, les 08 partis ont 72 h pour se rattraper et corriger les irrégularités notées dans leurs dossiers.

F. A. A.

