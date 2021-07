Les parents des bacheliers invités à la vigilance

Face aux écoles privées de santé non autorisées par le ministère burkinabè de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation, le Bureau Exécutif National (BEN) du Conseil des Béninois du Burkina-Faso (CBBF) appelle les parents de nouveaux bacheliers béninois à la vigilance.

Certaines écoles privées de santé ne sont pas reconnues par le ministère burkinabè de l’enseignement supérieur de la recherche scientifique et de l’innovation. Selon le Bureau Exécutif National (BEN) du Conseil des Béninois du Burkina-Faso (CBBF) dans un communiqué en date du 26 juillet, le ministère de la santé a pris en date du 10 juin 2021, une note relative au recrutement de nouveaux élèves dans les filières LSIO. La note précise dans son troisième paragraphe « … Par conséquent, pour compter de la rentrée 2021-2022, les EPS qui n’auraient pas satisfait aux dispositions du cahier de charges de la création d’un IPES, ne doivent plus recruter de nouveaux élèves dans les filières LSIO… ».

A en croire le bureau, les étudiants béninois déjà inscrits dans certaines écoles privées de santé ont rencontré des difficultés. Il invite « les personnes qui convoient et qui inscrivent de nouveaux bacheliers dans ces écoles, ainsi que leurs intermédiaires à s’assurer de la situation administrative et sécuritaire desdits établissements ainsi que des conditions d’accueil et d’hébergement avant tout convoi ».

« Autrement, elles seront tenues pour responsables en cas de désagrément », ajoute le bureau exécutif national du Conseil des Béninois du Burkina-Faso. Il invite également les parents d’élèves béninois à se renseigner auprès du CBBF sur la fiabilité ou non des écoles privées de santé dans lesquelles ils souhaiteraient envoyer leurs enfants, en contactant le numéro (+226) 61124922.

