Les orientations économiques du budget de l’État 2022

Le ministre de l’Economie et des Finances Romuald Wadagni a présenté mardi 29 juin 2021 aux députés de la 8e législature les orientations budgétaires 2022.

Selon le rapport de la commission des finances de l’Assemblée nationale, la politique économique sur la période 2022-2024 sera orientée vers deux axes principaux à savoir la consolidation des acquis du PAG 2016-2021 et le relèvement des chaînes de valeurs ajoutées pour le développement du secteur de la transformation.

De ce fait, dès 2022, l’Etat va poursuivre et renforcer les actions dans les secteurs tels que l’agriculture, le tourisme, l’économie numérique et l’économie du savoir ainsi que l’enseignement technique et la formation professionnelle.

Le gouvernement prévoit aussi combler le déficit en infrastructures de transport, énergétiques et d’assainissement. L’État béninois fera son retour massif dans la promotion industrielle.

Les projets à fort impact social comme le projet ARCH seront accélérés. A cela s’ajoute la poursuite de la mise en œuvre des Objectifs de Développement Durable (ODD). Cette politique sera portée par l’assainissement des finances publiques, la dématérialisation des procédures et des programmes spécifiques de financement de l’économie.

Quant à la politique de mobilisation de ressources, elle se focalisera sur d’une part la sécurisation des ressources collectées et d’autre part, l’élargissement de l’assiette fiscale et la promotion du civisme fiscal.

Les réponses de Wadagni aux préoccupations

Au cours du débat, les députés ont fait part de leurs préoccupations. Elles sont relatives à la maîtrise de l’inflation des prix sur le marché ; la nécessité d’augmenter le SMIG ; l’amélioration des salaires et des pensions ; la nécessité de soutenir le secteur du tourisme en accordant plus de facilités aux promoteurs ; les raisons qui justifient la suppression de l’ONASA ; la nécessité de prioriser les secteurs de l’éducation et de la santé, dans l’orientation des politiques budgétaires ; la mise en place d’une cellule de veille stratégique en vue d’assurer la résilience de l’économie béninoise ; l’état d’avancement du projet de construction de l’aéroport de Glo-Djigbé et autres.

Le ministre Wadagni a apporté des réponses aux préoccupations des députés.

« En résumé, je retiens des différentes interventions que deux points reviennent. Il y a que nous devons rester premier dans les domaines où nous avons excellé et le déficit d’industrialisation c’est à dire le déficit de transformation des produits agricoles.

Ces deux commentaires qui ont démarré les échanges résument largement le troisième sujet qui est pour moi le volet social. Ces trois points réunis à savoir comment faire pour garder la place de premier, le déficit d’industrialisation et le social constituent la quintessence de l’action du gouvernement pour les cinq prochaines années », a déclaré le ministre Romuald Wadagni.

Pour le premier point, poursuit-il, c’est difficile mais nous ferons en sorte de maintenir le cap. « S’agissant du déficit d’industrialisation, il faut faire remarquer que le développement part du secteur secondaire.

Quand on prend le PIB, il y a trois secteurs : le secteur primaire, le secteur secondaire et le secteur tertiaire. Nous ne pouvons pas développer notre pays en restant un pays dont le secteur primaire est confortable et un secteur secondaire inexistant. Si nous voulons transformer notre économie, nous devons passer par une industrialisation sélective et ciblée sur les atouts du secteur primaire », a expliqué le ministre de l’Economie et des Finances.

Selon Romuald Wadagni, la création de la zone industrielle de Glo-Djigbé a pour objectif de transformer les produits agricoles. « À ce niveau, il y a trois projets dont le projet de transformation du coton. Il y a en également pour l’anacarde. Toutes les conditions sont réunies pour bien démarrer en dehors de la main d’œuvre qualifiée », ajoute-t-il.

En ce qui concerne l’aéroport de Glo-Djigbé, le projet est bouclé à 100%, a précisé le ministre.

