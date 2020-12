Les organisations syndicales invitées à la CENA

Dans le cadre des élections professionnelles, les centrales et confédérations syndicales sont invitées à déposer leurs dossiers de candidature du 2 au 12 décembre 2020 au secrétariat particulier du président de la Commission Electorale Nationale Autonome (CENA).

En conférence de presse, lundi 30 novembre, le président de la CENA a indiqué que les conditions d’éligibilité et les différentes pièces qui composent le dossier de candidature seront rendues publiques à travers un communiqué. A en croire Emmanuel Tiando, le ministère du Travail et de la Fonction publique a signé un mémorandum d’entente avec la CENA dans le cadre de l’organisation de la troisième édition des élections techniques et professionnelles.

La CENA a pour mission de réceptionner les données d’électeurs collectées par le Comité électoral national (Céna), d’en assurer leur traitement et de produire la liste électorale. Elle se chargera d’enregistrer et d’examiner les dossiers de candidature pour établir la liste des centrales et confédérations syndicales candidates aux élections professionnelles nationales. « La Céna ne sera pas responsable de la proclamation des résultats des élections (…). Je voudrais rassurer toutes les organisations syndicales et tous les travailleurs que la CENA mettra tout en œuvre pour se cantonner dans les limites de la mission qui lui a été confiée », a expliqué Emmanuel Tiando.

