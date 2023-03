Les occupants invités à libérer les lieux avant le 31 mai

Les occupants des rives et des berges du chenal de Cotonou, du lac Nokoué et de la lagune de Porto-Novo sont invités à libérer « entièrement » ces espaces qui relèvent du domaine public de l’Etat. Le ministre du cadre de vie et du développement durable, et son collègue en charge de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche à travers un communiqué conjoint en date du 22 mars 2023, leur donne jusqu’au 31 mai 2023 pour libérer les lieux.

Ayant observé une « prolifération préoccupante de l’occupation anarchique, illégale et contre-nature des berges et des rives des plans d’eau » dans le grand Nokoué, le ministre du cadre de vie et du développement durable, et son collègue en charge de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche par un communiqué conjoint, ont invité les occupants à libérer ces domaines au plus tard le 31 mai 2023. Cette occupation selon le communiqué, est punie par code foncier domanial, la loi-cadre sur l’environnement et de la loi n°2018-10 du 02 juillet 2018 portant protection, aménagement et mise en valeur de la zone du Littoral.

Lire le communiqué des deux ministres

28 mars 2023 par ,